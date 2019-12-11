Уряд України підготував проект постанови «Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», щодо удосконалення порядку в’їзду та виїзду з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту З Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» передбачається удосконалити порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з неї через контрольні пункти в’їзду/виїзду на території Херсонської області громадян України, які не досягли 16-річного віку, та громадян України віком від 14 до 16 років, що здобувають певний рівень освіти на території інших регіонів України.

Відповідно Правил у проекті постанови передбачено, зокрема, що виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі – батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.

Окрім того, Правилами встановлюється, зокрема, процедура виїзду з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків (за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків та без такого посвідчення) або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою.

Відповідно до абзацу 6 пункту 3 Порядку виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

Запропоновані проектом постанови зміни створять умови для заохочення мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у здобутті певного рівня освіти на території інших регіонів України, забезпечать виконання державою Україна своїх обов’язків в частині рівного доступу усіх громадян України до освіти, слугуватимуть залученню мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до громадянського життя в Україні, сприятимуть реінтеграції тимчасово окупованої території та її населення в єдиний конституційний простір України.