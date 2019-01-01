Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв

12:45 24.12.2019   Азербайджан

Азербайджан зробив усе необхідне в рамках євроінтеграції, подальші кроки будуть безрезультатними.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Треба розуміти, що ми розуміємо під словом євроінтеграція. Я вважаю, що ми зробили свої кроки в напряму євроінтеграції, в подальших кроках немає необхідності і вони будуть безрезультатними", сказав Алієв в інтерв'ю телеканалам країни.

Як приклад він навів той факт, що Азербайджан є членом ОБСЄ, Ради Європи та інших євроструктур. "Якщо ж ми говоримо про євроінтеграцію в контексті членства в Європейському союзі, то це неможливо", - зазначив він.

За його словами, наразі спостерігається процес децентралізації в Європі. "Судячи з виступів провідних політиків, перспектив для розширення ЄС немає. У складному становищі перебувають і балканські країни - кандидати в членство ЄС. Але ж їм давали низку обіцянок, якщо вони підуть на виконання частини умов. І деякі з них пішли на ці кроки. Для деяких цей процес був болючим. Я не буду перераховувати ці країни, ми знаємо, про що йдеться. Це призвело до внутрішніх зіткнень в цих країнах, протестів, суспільство було роздроблене. Зараз провідні політики ЄС кажуть, що не можуть їх прийняти. Вважаю, що в довгостроковій перспективі такої можливості немає і для низки інших європейських країн", - сказав Алієв.

Він також навів приклад Туреччини. "З якого періоду Туреччина підписала з ЄС асоціативну угоду. А якісь результати є? Немає. Це велика несправедливість. Починаючи з 2000 року, низка країн колишнього соціалістичного блоку увійшли в ЄС, а вони сильніші, розвинені більше ніж Туреччина? Чому вони увійшли в ЄС, а Туреччина ні? Питання риторичне. Тільки тому, що Туреччина - мусульманська країна. Зараз про це говорять відкрито. У цьому випадку, чи приймуть туди Азербайджан? Ні ", - зазначив Алієв.

Президент підкреслив, що Азербайджан уже зробив все можливе в рамках євроінтеграції.

При цьому він зазначив, що деякі процеси в ЄС неприйнятні для Азербайджану. "Припустимо скажуть, що завтра ви вступаєте ЄС в певний термін? А чи потрібно нам це? Ми бачимо процеси, зокрема на релігійному грунті. А це прийнятно для нас? Ні. У деяких випадках так звана "опозиція" виходить на вулиці з прапорами ЄС. Вони хочуть, щоб доля Азербайджану вирішувалася в Брюсселі? Свою долю ми не можемо віддати в інші руки. У нас своя історія, свої цінності", - заявив Алієв.



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