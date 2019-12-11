ФСБ Росії затримала в окупованому Сімферополі громадянина РФ Івана Яцкіна, якого підозрюють у держзраді. Чоловіка етапували до Москви на слідчі дії.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС, передає УНІАН.

Суд Москви вже продовжив тримання під вартою росіянину на три місяці за статтею 275 ККРФ.

За словами представника суду, розглянутий судом матеріал не мав гриф секретності, але судове засідання проходило в закритому режимі.

Після анексії Криму узбережжя Чорного моря почали стрімко забудовуватися новими маєтками високопосадовців Росії. Окупаційна влада забороняє місцевим мешканцям гуляти поблизу в горах і знімати прилеглу територію на камери.



