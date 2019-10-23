В Одесу зайшов ракетний есмінець США
|12:15 24.12.2019
|Украина
В Одеський морський порт сьогодні вранці зайшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG71.
Про це повідомляє "Думская", передає УНІАН.
Відзначається, що близько 9 години на рейді порту відбулася зустріч з лоцманським катером, а о 10 він був пришвартований до причалу 1-К на Карантинному молу.
Як уточнює видання, незважаючи на сильний туман, операція швартування пройшла успішно.
Цей корабель вже неодноразово перебував у регіоні з 2014 року. Зокрема, три роки тому він разом з американським десантним кораблем LSD41 класу Whidbey Island брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze 2016 і кілька днів провів в українському місті.
У квітні цього року він два тижні гостював у румунській Констанці і болгарській Варні.
Есмінець відноситься до кораблів типу Arleigh Burke, він побудований на верфі Ingalls Shipbuilding і спущений на воду в березні 1996 року. Ross приписаний до морській базі в штаті Вірджинія Норфолк. Судно довжиною 154 і шириною 20 метрів носить ім'я капітана Дональда К. Росса, нагородженого за героїзм під час атаки японців на базу Перл-Харбор.
Корабель озброєний артилерійськими і ракетними установками, екіпаж складають 337 моряків.
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