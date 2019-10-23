В Одеський морський порт сьогодні вранці зайшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG71.

Про це повідомляє "Думская", передає УНІАН.

Відзначається, що близько 9 години на рейді порту відбулася зустріч з лоцманським катером, а о 10 він був пришвартований до причалу 1-К на Карантинному молу.

Як уточнює видання, незважаючи на сильний туман, операція швартування пройшла успішно.

Цей корабель вже неодноразово перебував у регіоні з 2014 року. Зокрема, три роки тому він разом з американським десантним кораблем LSD41 класу Whidbey Island брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze 2016 і кілька днів провів в українському місті.

У квітні цього року він два тижні гостював у румунській Констанці і болгарській Варні.

Есмінець відноситься до кораблів типу Arleigh Burke, він побудований на верфі Ingalls Shipbuilding і спущений на воду в березні 1996 року. Ross приписаний до морській базі в штаті Вірджинія Норфолк. Судно довжиною 154 і шириною 20 метрів носить ім'я капітана Дональда К. Росса, нагородженого за героїзм під час атаки японців на базу Перл-Харбор.

Корабель озброєний артилерійськими і ракетними установками, екіпаж складають 337 моряків.



