У вівторок у Москві в будинку Верховного суду РФ почався розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

У залі суду присутні міжнародні спостерігачі та представники посольства США. Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Починається засідання суду ... На засіданні присутні Каувіна Тіман - міжнародний спостерігач з Нідерландів, Софія Будай - представник посольства США, Ласкевич Каміла - міжнародний спостерігач з Євросоюзу, Плетніков Віктор - консул України в РФ, а також журналісти, активісти та родичі підсудних - усього близько 45 осіб", - йдеться в повідомленні.

По відеозв'язку із СІЗО м.Таганрог у процесі беруть участь Узеїр і Теймур Абдуллаєви. Із СІЗО-5 Ростова-на-Дону беруть участь Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов і Еміль Джемаденов.

Біля входу в будинок Верховного суду РФ російська активістка Віра Лаврешина розгорнула плакат «Кримські татари не терористи». До неї підійшов співробітник поліції і записав її паспортні дані.

Біля будинку суду збираються слухачі, під'їхав поліцейський автомобіль, прибув також кінолог з собакою.

18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років суворого режиму, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова й Еміля Джемаденова - до 12 років кожного. При цьому Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдулаєву й Емілю Джемаденову присудили на рік більше, ніж просило обвинувачення.

За заявами адвокатів, які працюють з цією категорією справ, протягом усього слідства не було надано жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів.

За читання «заборонених» книг у рамках так званих «терористичних справ Хізб ут-Тахрір» зараз заарештовано більш як 60 осіб за очевидно сфабрикованими обвинуваченнями в тероризмі. Таким чином, антиекстремістське й антитерористичне законодавство Росії послідовно перетворюється на репресивний інструмент боротьби з інакодумством і мирними зібраннями, зазначають правозахисники.