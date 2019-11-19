У Росії розбився винищувач п'ятого покоління У Росії розбився винищувач п'ятого покоління
|11:45 24.12.2019
|Россия
У Хабаровському краї розбився сучасний винищувач Т-50.
Про це повідомидо "Інтерфаксу" джерело, передає Укрінформ.
"Все сталося за 111 км від аеродрому Дземги. Льотчик встиг катапультуватися", – повідомило джерело.
Цей винищувач проходив випробування. Він належав Комсомольському-на-Амурі авіазаводу.
Су-57 (Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації (ПАК ФА), Т-50) - багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений ОКБ Сухого (входить в ОАК).
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