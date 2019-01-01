Росрыболовство РФ определило объем вылова в Черном море на 2020 год

11:01 24.12.2019  

Федеральное агентство по рыболовству России определило объем добычи водных биологических ресурсов в Черном море на следующий год. Суммарный рекомендованный объём составляет свыше 90 тысяч тонн.

Об этом сообщили в "департаменте" сельского хозяйства оккупированного Севатополя, передает Крым Информ.

«Самый большой объем предусмотрен в Черном море для шпрота (кильки) – 23,5 тысяч тонн, хамсы – почти 7 тысяч тонн, ставриды – 6 тысяч тонн. Наименьшие значения для вылова скумбрии – 2 тонны, пиленгаса – 3 тонны, пеламиды – менее 10 тонн», - пишет со ссылкой на департамент «Новый Севастополь».

Речь идет о "внутренних водах, территориальном море и экономической зоне РФ, континентальном шельфе".

За 7 месяцев 2019 года севастопольские рыбаки добыли 16 тысяч тонн водно-биологическогих ресурсов. Более половины их улова – хамса.



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