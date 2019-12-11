Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» оккупатов провели учения по уничтожению корабля условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

Выпущенные по побережью ракеты перехватили расчеты противовоздушной обороны.

Совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов оккупантов проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота России.