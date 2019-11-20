Пассажиры поездов оккупантов в/из Крыма автоматически становятся нарушителями украинского законодательства
|11:30 24.12.2019
|Крым
Прокуратура АР Крым в связи с «открытием» оккупантами железнодорожного сообщения по Керченскому (Крымскому) мосту отметила, что будет реагировать соответствующим образом на нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Уголовные дела будут открываться как на перевозчика, так и на пассажиров.
Об этом заявил глава ведомства Игорь Поночовный передает Флот2017.
«Мы мониторим ситуацию и, соответственно, когда первый поезд приедет в Крым по мосту, однозначно будет реакция, и реакция уголовным делом. Потому что мы знаем, есть порядок въезда-выезда на оккупированную территорию, и он возможен только через пункты пропуска, которые находятся между Херсонской областью и оккупированным полуостровом. Любой другой приезд граждан на территорию полуострова — это и административное и, если целью этого визита было причинения вреда, это и уголовное преступление. Также существует преступление — незаконный провоз лиц через государственную границу. Однозначно будет даваться оценка компании-перевозчику, которая доставляет в Крым людей», — отметил Поночовный.
Он подчеркнул, что уже открыто уголовное производство по строительству моста, которое касается экологических преступлений.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму сорвана электрификация железной дороги
Трасса смерти: Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП в Белогорском районе Крыма
Севастопольский вокзал "обезопасили" перед встречей первого поезда
Крым и Северная Осетия попросят Минтранс увеличить число авиарейсов между регионами
В Крыму обещают запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию
Денег нет: Севастопольским перевозчикам не компенсируют средства на перевозку льготников
У РФ анонсували запуск вантажних поїздів по Керченському мосту
Оккупанты готовят 5 тыс.тонн зерна к отправке в Сирию