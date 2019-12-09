Литва засуджує запуск поїздів по Керченському мосту
|10:30 24.12.2019
|Крым
Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченського мосту.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Лінкявічюса у Twitter.
Він зазначив, що будівництво залізниці Керченського мосту між окупованим Кримом і Росією є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.
"Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - написав дипломат.
Євросоюз такж засудив відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту".
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності Україні, закликавши російську сторону виконати свої зобов'язання.
Ще на цю тему:
08:01 24.12.2019
МЗС: Залізничне сполучення Росії з Кримом порушує Конвенцію ООН
МЗС: Залізничне сполучення Росії з Кримом порушує Конвенцію ООН
15:35 23.12.2019
У представництві президента в АРК прокоментували незаконний приїзд Путіна в Крим і відкриття мосту через Керченську протоку
У представництві президента в АРК прокоментували незаконний приїзд Путіна в Крим і відкриття мосту через Керченську протоку
12:15 23.12.2019
На автоподходах к Крымскому мосту дежурят вооружённые люди / Видео
На автоподходах к Крымскому мосту дежурят вооружённые люди / Видео
09:30 23.12.2019
Правозахисники: В окупованому Криму за ґратами - 88 політв’язнів
Правозахисники: В окупованому Криму за ґратами - 88 політв’язнів