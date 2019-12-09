Фінляндія засудила запуск руху поїздів окупантів так званим "кримським мостом" через Керченську протоку.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Фінляндії у Twitter, передає Укрінформ.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів лишається твердою", - йдеться у дописі.

У дописі МЗС Фінляндії поширило заяву ЄС, що засуджує запуск руху поїздів так званим "кримським мостом".

23 грудня МЗС України висловило протест у зв’язку із неузгодженим візитом Путіна до окупованого Криму та відкриттям руху по залізничній частині так мосту.

Запуск залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом засудив і Євросоюз.