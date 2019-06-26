Росія готова надати слідству дані про катастрофу рейсу MH17 – представник РФ при ЄС

10:45 24.12.2019   Россия

Росія готова надати інформацію, якою володіє, про катастрофу малайзійського "Боїнга" на сході України для нового судового слухання в Нідерландах.

Про це заявив ТАСС постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомляє УНН.

"Ми готові взаємодіяти в проясненні всіх обставин даного інциденту. Мені відомо, що в березні почнуться судові слухання в Нідерландах з цього приводу. У тому числі і в цьому контексті ми готові надати наявні у нас дані", – сказав Чижов.

Раніше уряд Нідерландів попросив Росію про співпрацю в розслідуванні катастрофи малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у 2014 році.

Рейс МН17 "Малайзійських авіаліній" прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, коли був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

14 листопада Спільна слідча група виступила з новим зверненням до свідків у кримінальному розслідуванні катастрофи рейсу MH17. Група збирає відомості про тих, хто віддавав накази у військовій та адміністративній ієрархічній структурі, внаслідок яких стало можливим збиття авіалайнера. Слідчі просять, зокрема, про ідентифікацію учасників оприлюдненої розмови та прагнуть з’ясувати, кому належали телефонні номери, з яких велася ромова.

Нагадаємо, судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.



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