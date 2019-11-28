Збройні сили Росії отримали новий зенітний ракетний комплекс С-350 «Вітязь».

Про це повідомляє Naked Science, передає УНІАН.

«Техніка при передачі виводилася на полігон, де були виконані обльоти із супроводом реальних повітряних цілей», - йдеться в повідомленні концерну «Алмаз-Антея».

Державні випробування нового зенітного комплексу були завершені у квітні 2019 року. Тоді ж стало відомо про запуск ЗРК в серійне виробництво. С-350 «Вітязь» являє собою новий ЗРК середньої дальності. Серед завдань комплексу - знищення аеродинамічних і балістичних цілей.

Комплекс покликаний забезпечити військам максимально можливий захист від різних загроз, в тому числі від сучасних крилатих ракет і навіть малопомітних бойових літаків. Згідно з даними з відкритих джерел, одна пускова установка С-350 має 12 зенітних ракет. За планами, новий ЗРК повинен прийти на зміну зенітним ракетним комплексам С-300ПС і Бук-М1-2. ЗРК С-350 також покликаний доповнити зенітний ракетний комплекс великої і середньої дальності С-400, прийнятий на озброєння у 2007 році.

Як повідомлялося раніше, у Росії заявили про початок виробництва систем протиракетної і протиповітряної оборони С-500 "Прометей".



