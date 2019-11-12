Росія готова обговорювати скасування санкцій проти України і назвала умову

10:15 24.12.2019   Россия

Російська Федерація готова розглядати скасування санкцій проти України, якщо Київ ініціює цей процес.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передають російські ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ініціатива про скасування санкцій повинна виходити від України. Він також підкреслив, що Росія залишається для України найбільшим торговим партнером.

"Ми ж їм завжди говорили: хочете, ми навіть готові розглянути і питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути якась ініціатива з вашого боку, тому що ви їх спочатку ввели", - зазначив Медведєв.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія розширила ембарго і санкції проти України. Зокрема, список санкцій поповнили депутати Одеської міськради з оточення мера міста Геннадія Труханова та Володимира Галантерника.

А торгове ембарго поширилося на кукурудзяний крохмаль, глюкозу та фруктозу, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і ряд інших виробів медичного призначення.

До цього стало відомо, що Кабінет міністрів України ініціює розширення санкцій проти Росії.



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