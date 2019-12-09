Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону суд відмовився виносити ухвалу щодо місцевого СІЗО через «ненадання медичної допомоги фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.

Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода розповів адвокат Айдер Азаматов.

За словами Азаматова, суд відмовив у клопотанні, мотивувавши це тим, що дане питання не знаходиться в компетенції суду.

«У Сервера Зекірьяєва – проблеми із зором, а у Тимура Ібрагімова – запалені лімфовузли в шиї, проблеми з суглобами на ногах. Адвокат Тимура Ібрагімова Тарас Омельченко намагався заявити це клопотання вже кілька разів, однак суд завжди переносив клопотання «на потім», але сьогодні дали заявити це клопотання », - розповів Азаматов.

За його словами, суд ухвалив рішення, що це питання не перебуває в його компетенції. Після такого рішення захисту потрібно звернутися з адміністративним позовом до керівництва СІЗО і «вимагати відновити порушені права».

Публічних коментарів представників російського СІЗО в Ростові немає.

Наприкінці листопада повідомлялося, що фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону видали сухпайок з цвіллю і свининою.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».