У Росії у понеділок, 23 грудня, відбулися навчання, передбачені законом про ізоляцію Рунету.

Про це повідомляє ТАСС, передає Укрінформ.

Заступник голови Мінкомзв'язку РФ Олексій Соколов заявив, що навчання показали готовність державних органів і операторів зв'язку РФ «ефективно реагувати на виникаючі ризики й загрози, забезпечувати стабільне функціонування і мережі інтернет, і єдиної мережі електрозв'язку у РФ».

Про плани провести навчання стало відомо 19 грудня. Мінкомзв'язку Росії заявило, що навчання «носять дослідницький характер» і що звичайні користувачі нічого не помітять, оскільки «відпрацювання загроз проводитиметься тільки на виділених сегментах, стендах і полігонах».

Навчання у рамках закону про ізоляцію Рунета, згідно з постановою уряду, відбуватимуться не рідше разу на рік.

Як повідомлялося, у РФ з 1 листопада набув чинності закон «Про стабільний інтернет у Росії» (ЗМІ його називають законом про ізоляцію Рунета). Його офіційна мета - забезпечити стабільну роботу інтернету у Росії в разі "ворожих дій" інших країн.

Згідно з положеннями цього закону, за наявності загрози безпеки Роскомнагляд може брати на себе централізоване управління мережею, тобто, управляти трафіком і блокувати доступ до того чи іншого сайту без попередження.