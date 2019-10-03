Шторм у Чорному морі минув без НП для Одещини
|07:50 24.12.2019
Шторм, який стався у Чорному морі у ніч на понеділок, минув без ускладнень – підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Одещині не залучали.
Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.
"Вночі були пориви вітру, на морі був шторм. Нічого не трапилось, все було нормально. ДСНС ні до чого не залучали, ніяких повідомлень не надходило", - розповіла начальник пресслужби ГУ ДСНС в області Ольга Сафронова.
Вона також додала, що зараз у регіоні все спокійно.
Додамо, вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря прогнозували пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.
Нагадаємо, раніше біля берегів Греції судно з українцями на борту зазнало аварії під час шторму.
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