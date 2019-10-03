Шторм, який стався у Чорному морі у ніч на понеділок, минув без ускладнень – підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Одещині не залучали.

Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

"Вночі були пориви вітру, на морі був шторм. Нічого не трапилось, все було нормально. ДСНС ні до чого не залучали, ніяких повідомлень не надходило", - розповіла начальник пресслужби ГУ ДСНС в області Ольга Сафронова.

Вона також додала, що зараз у регіоні все спокійно.

Додамо, вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря прогнозували пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.

Нагадаємо, раніше біля берегів Греції судно з українцями на борту зазнало аварії під час шторму.