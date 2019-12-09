Дослідники з Празького університету зобразили на мапі Крим як частину Росії
|09:15 24.12.2019
|Крым
Центр досліджень Геополітики та Політичної географії Празького університету в одному з власних досліджень зобразив на мапі Крим таким же кольором, як і Російську Федерацію. Україну на мапі позначено іншим відтінком.
Такий допис розміщено на Facebook сторінці центру, повідомляє Укрінформ.
Мапу з "російським" Кримом розмістили у досліджені щодо кількості споживання алкоголю у різних країнах.
Як повідомлялося, у листопаді американське видання The New York Times опублікувало статтю про українського олігарха Ігоря Коломойського, в якій подало мапу України без Криму.
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