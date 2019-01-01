Представник РФ у ТКГ: група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб
|21:10 23.12.2019
|Россия
Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року, заявив представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов.
Про це пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.
“Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року”, — сказав пан Гризлов. Питання обміну обговорювалося сторонами сьогодні, 23 грудня в форматі відеоконференції.
Як раніше стало відомо російському виданню “Коммерсант”, близько сорока осіб з числа тих, кого українська сторона готувалася передати бойовикам, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на території, тимчасово контрольовані сепаратистами.
Необхідність провести відеоконференцію виникла після того, як на очній зустрічі в Мінську 18 грудня учасникам переговорів не вдалося договорити про обмін.
Додамо, вчора міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з’явилася “нова перешкода”.
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