Представник РФ у ТКГ: група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб

21:10 23.12.2019   Россия

Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року, заявив представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов.

Про це пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.

“Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року”, — сказав пан Гризлов. Питання обміну обговорювалося сторонами сьогодні, 23 грудня в форматі відеоконференції.

Як раніше стало відомо російському виданню “Коммерсант”, близько сорока осіб з числа тих, кого українська сторона готувалася передати бойовикам, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на території, тимчасово контрольовані сепаратистами.

Необхідність провести відеоконференцію виникла після того, як на очній зустрічі в Мінську 18 грудня учасникам переговорів не вдалося договорити про обмін.

Додамо, вчора міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з’явилася “нова перешкода”.



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