Необходимость морских перевозок и яхтинга для Крыма опишут за 481 миллион рублей

20:50 23.12.2019   Крым

Оккупационные власти Крыма заказали частной конторе доклад о том, зачем на полуострове создания инфраструктуры морских перевозок и яхтинга. 

Господряд и возможность заработать почти полмиллиарда рублей получила московская фирма, чей бенефициар фигурировал как обвиняемый в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, пишет российское издание Примечания.

Издание выяснило, что на подписании у компании «УСП Компьюлинк» находится государственный контракт стоимостью 481,87 миллиона рублей. Эти деньги предприятие получит в случае, если успешно сдаст технико-экономическое обоснование создания инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма аннексированного Крымского полуострова. Заказчиком выступило госучреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым», сказано на официальном сайте госзакупок России.

Работа должна способствовать созданию условий для устойчивого развития морпортов и привлекательного инвестклимата, что повлечет развитие экономики Республики Крым. Для этого в обосновании нужно указать населенные пункты региона, в которых в первую очередь нужно привести в порядок портовую инфраструктуры, что даст максимальный экономический эффект; найти и обосновать площадки для объектов портовой инфраструктуры и необходимость реконструкции прилегающей к этим площадкам инженерной инфраструктуры; обосновать экономическую целесообразность строительства новых объектов портовой инфраструктуры; разработать предложения для развития и улучшения приморских населенных пунктов, чтобы они стали международными центрами туризма; подготовить материалы для включения объектов в федеральные целевые программы.

В обосновании также необходимо указать населенные пункты, в которых будет достигнут наибольший экономический и социальный эффект от размещение объектов портовой инфраструктуры — по предварительным данным, это пять яхтенных марин на 300-700 яхт каждая и 21 портопункт. Приоритетными для яхтенных марин, по данным госзаказчика, считаются, Судак, Керчь, Евпатория, Феодосия и Ялта; для портопунктов — Гурзуф, Малореченское, Судак, Коктебель, Алупка, Алушта, Ливадия, Мисхор, Ласточкино гнездо, Симеиз, Партенит, Профессорский уголок, Никитский ботанический сад. Кроме того, предполагается строительство/реконструкция причала в Судаке (с востока от горы Алчак), причала в городе Саки, пассажирского комплекса в Ялте, пассажирской портовой инфраструктуры в Массандре, пассажирских пирсов в районе сада имени Караева и возле парка Фрунзе в Евпатории.

Технико-экономическое обоснование, которое должно быть готово не позднее 15 декабря 2020 года (срок могут перенести, если «Служба автомобильных дорог РК» не обеспечит подрядчика исходными данными), готовится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года. Деньги на документ выделяются из федерального бюджета.

Московское ООО «УСП Компьюлинк» — единственная фирма, изъявившая свою готовность заняться упомянутым обоснованием, через ряд других компаний принадлежит бизнесменам Михаилу Лящу и Петру Белашу, об этом говорят данные ЕГРЮЛ РФ. В портфеле «УСП Компьюлинк» 583 госконтракта на сумму 63 миллиарда 552 миллиона рублей, согласно информации системы Rusprofile.

Издание «ГОЛЬФ.РУ» указывало на Белаша как на партнёра Сергея Нарышкина (экс-спикер Госдумы, сейчас является главой Службы внешней разведки РФ) по гольфу — игре миллионеров.

Президент группы компаний «Компьюлинк» Лящ в сентябре 2018 года попал в руки силовиков, которые вменяли ему мошенничество в особо крупном размере, бизнесмен сперва был отправлен в следственный изолятор, затем ему изменили меру пресечения на домашний арест, писал «Коммерсант». В последний раз Михаилу Лящу продлевали домашний арест, согласно сведениям официального портала судов Москвы, в середине марта 2019 года.



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