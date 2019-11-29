Термінал ЄВТ у спеціалізованому морському порту «Ольвія» має намір у 2020 році збудувати другий причал.

Про це повідомила прес-служба ТОВ «ЄВТ Грейн», пишуть Порти України.

За спеціалізацією новий причал буде універсальними. На причал планується встановити суднонавантажувальну машину Neuero. У перспективі можлива перевалка генеральних, навалювальних вантажів залежно від розвитку комплексу та будівництва нових спеціалізованих терміналів. Довжина причалу складе 180 метрів, глибина біля причальної стінки ― 11,5 метра (максимальна глибина в акваторії Миколаєва).

«Новий причал дасть нам можливість одночасно приймати та обробляти два судна класу Panamax, збільшить швидкість і обсяги відвантаження. Ми хочемо у травні розпочати будівельні роботи і до жовтня ввести його в експлуатацію. Зараз аналізуємо ринок у пошуках підрядника і для закупівлі матеріалів. В Україні є кілька компаній, які здатні швидко і якісно побудувати такий причал», ― зазначив директор портового оператора «ЄВТ Грейн» Сергій Гунько.

Підряднику необхідно забезпечити весь спектр будівельних робіт: забивання шпунтових паль, будівництво підкранових колій під суднонавантажувальну машину, бетонування верхньої будови причалу, оснащення відбійними пристроями і швартовими тумбами. Розташовуватися причал буде фронтально ― в одну лінію слідом за існуючим причалом №4. Причал зможе приймати балкери різних класів ― від Handysize до Panamax.

Після завершення будівництва гідротехнічної споруди довжина причальної лінії терміналу складе 500 метрів.

Морський термінал ЄВТ спеціалізується на перевалці зернових, бобових і олійних культур. Терміналом оперує ТОВ «ЄВТ Грейн». Термінал обробив перше судно у грудні 2018 року.

В управлінні перебувають операційна акваторія, підхідний канал, власний причал довжиною 280 метрів і глибиною 11,5 метра (причал №4 СМП «Ольвія»), складські споруди та технологічне обладнання. Потужності зберігання представлені критим складом ємністю 90 тис. тонн і чотирма силосами по 6,5 тис. тонн кожен. У вересні 2019 року введено в експлуатацію ще один склад підлогового зберігання на 90 тис. тонн. Існуючі потужності комплексу дозволяють щорічно перевалити до 2 млн тонн зерна.

Після збільшення ємностей зберігання і запуску додаткового перевалочного обладнання річна пропускна здатність терміналу складе 3 млн тонн із перспективою збільшення до 4 млн тонн.