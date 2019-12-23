США відреагували на спільні навчання ВМС РФ і Асада у Середземному морі
|16:20 23.12.2019
|Россия
Авіаносець США "Гаррі С. Трумен" пильно стежить за першими спільними військовими навчаннями російських та сирійських ВМС у східному Середземномор’ї.
Про це заявив командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
"Труман" перевозить понад 70 бойових літаків у дев'яти ескадронах на чолі з десятками винищувачів F-18.
З одночасно тридцятьма російськими військовими кораблями у Середземномор'ї російська присутність там зараз більша, ніж будь-коли з моменту розпаду СРСР, каже Фогго.
"Поки вони діятимуть таким чином, ми будемо тут, щоб нагадати їм про ціну і ризики поганої поведінки, і ми цього не допустимо", - зазначив він.
"Я не впевнений, який месидж вони надсилають, але це не про мир і процвітання", - сказав американський командувач про російські середземноморські навчання.
Нагадаємо, російська авіація продовжує завдавати ударів по населених пунктах сирійської провінції Ідліб. Росія і Асад з листопада влаштували одну з найбільших хвиль біженців у недавній історії. Сирійські війська за підтримки спецназу РФ останніми днями наступають на північ у напрямку міста Маарет аль-Нуман.
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