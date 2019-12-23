Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
|20:30 23.12.2019
|Кишинев
Новим власником компанії Komaksavia Airport Invest Ltd, якій належить 95% акцій компанії-концесіонера "Міжнародного аеропорту Кишинів" Avia Invest, став російський бізнесмен, колишній топ-менеджер "Газпрому" Андрій Гончаренко.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
"У мої плани входить будівництво в найближчому майбутньому нової злітно-посадкової смуги для далекомагістральних літаків і нового терміналу, найсучаснішого в регіоні. Наша мета на найближчі роки - збільшення пасажиропотоку до 5 мільйонів осіб", - заявив Гончаренко.
Нагадаємо, інвестиційна компанія мільярдера Натаніеля Ротшильда NR Investments Limited 22 грудня повідомила, що відмовилася від своєї участі в кіпрській офшорній компанії Komaksavia Airport Invest Ltd.
Президент Ігор Додон на запитання журналістів заявив, що не знає, хто купив акції власника концесіонера у Ротшильда. За словами Додона, неважливо, хто новий концесіонер Кишинівського аеропорту, оскільки зараз активи аеропорту заблоковані.
У 2014 році російське видання "Коммерсант" писало, що Гончаренко придбав в Лондоні нерухомість на 250 млн фунтів стерлінгів. Походження фінансового стану бізнесмена невідоме.
Відомо, що до 2013 року він обіймав посаду заступника гендиректора "Газпромстройінжінірінг" (пізніше перейменовано в ЗАТ "Газпром инвест Юг") - великої "дочки" "Газпрому", через яку проходять мільярди газової монополії. Водночас ЗМІ писали, що компанію підозрювали в несплаті податків, а самого Гончаренка - в спробі підкупу співробітників поліції.
Вже 2013 року "Известия" повідомили, що Гончаренка і його підлеглих підозрюють у вимаганні у компаній-підрядників "Газпрому". Про результат справи не повідомлялося.
Гончаренко відомий також як один з організаторів і частих гостей вечірок "Російські сезони" в Монако і на Лазурному березі.
2014 року Гончаренко купив у Лондоні, у районі Regent's Park, будинок за 120 млн фунтів стерлінгів.
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