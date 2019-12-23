Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю планують на початку нового року підписати угоду про будівництво газопроводу в східному Середземномор'ї, заявив офіс грецького прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Угоду підпишуть в Афінах 2 січня прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс, президент Кіпру Нікос Анастасіадес та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Як планувалося, трубопровід буде проходити через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит та до материкової Греції, а потім до Італії.

Угода буде фіналізована підписом Італії згодом. У травні прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловився проти проєкту "Посейдон", який є останньою частиною трубопроводу, який з'єднав би Грецію з Італією.

Кіпр, Греція та Ізраїль вже підписали угоду про 1900 кілометрів трубопроводу на початку цього року в присутності держсекретаря США Майка Помпео.

Очікується, що трубопровід EastMed задовольнить близько 10% потреб Європи в природному газі, зменшуючи енергетичну залежність від Росії.

ЄС зробив внесок у вартість технічних досліджень для проєкту.

Три країни-підписанти приєдналися до спільної протидії нещодавній угоді Туреччини з визнаним ООН урядом Лівії, що визначає "морські кордони" між двома країнами Середземного моря. Туреччина та Лівія географічно далеко одна від одної, і Греція та Єгипет перешкоджають цьому.

Угода розглядається як спосіб Туреччини зазіхати на частку у морських ресурсах східного Середземномор'я, навіть якщо це означає посягання на простір інших країн. Туреччина, зі свого боку, стверджує, що Греція та Кіпр прагнуть обмежити Туреччину її вузькими територіальними водами.