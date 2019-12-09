Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к полевым занятиям на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

В условиях, максимально приближенных к боевым, танкистам предстоит выполнить стрельбу из орудий с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составляет около 2 тыс. м, дистанция ведения огня в движении – 700 м. Мишени лишь на короткое время появляются в зоне огневого поражения, что также требует от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе, пишет пресс-служба Минобороны России.

Особое внимание уделяется психологической подготовке танковых экипажей за счет создания сложной обстановки современного общевойскового боя. С этой целью при проведении занятий на полигоне широко применяются средства имитации огневого воздействия условного противника.

Данная методика позволяет воспитывать у военнослужащих готовность преодолевать трудности боевой обстановки, выдерживать высокие нервно-психологические и физические нагрузки.

Всего за период полевых занятий для каждого экипажа отводится не менее 130 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и более 110 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.