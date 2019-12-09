На полигоне Молькино со снайперами соединения специального назначения Южного военного округа проведено учение по уничтожению целей на максимальных дальностях в дневное и ночное время суток.

В ходе учения военнослужащим предстояло скрытно преодолеть более трех километров по лесистой и равнинной местности: выйти в точку боевого применения, организовать основную и ложную огневую позицию, произвести маскировку и находиться в засаде порядка 10 часов, не выдавая своего местоположения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

После получения координат цели снайперские пары произвели уничтожение целей на дистанциях от 300 до 1000 м из снайперских винтовок СВД. В ходе учения снайперы выполнили задачи разведки цели с использованием специальных приборов, маскировки огневой позиции с использованием подручных средств, ведения огня с различных дистанций в дневное и ночное время.

Особое внимание при отработке учебных вопросов уделялось умениям использовать природные ресурсы для выживания и маскировке на неизвестной местности, выработке у военнослужащих терпения и выдержки.

Помимо этого, на Кубани зенитчики ЮВО в ходе тренировки уничтожили низколетящие летательные объекты условного противника из вооружения зенитной ракетной системы (ЗРС) «Тор-М2У».

Расчеты ЗРС выполнили задачи по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальностях до 10 км по назначенным целям.

Кроме того, зенитчики отработали маскировку огневых позиций, организацию связи и перевод техники из походного в боевое положение.

В учебном мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц боевой и специальной техники.