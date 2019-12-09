У представництві президента в АРК прокоментували незаконний приїзд Путіна в Крим і відкриття мосту через Керченську протоку

15:35 23.12.2019   Крым

Представництво президента України в АР Крим засудило візит президента Росії Володимира Путіна на територію незаконно анексованого півострова і запуск залізничного сполучення по мосту через Керченську протоку, що з'єднує окуповану українську Керч з Таманським півостровом РФ. 

Окупанти називають міст "Кримським", пише ZN,UA.

Нагадаємо, що 23 грудня 2019 року Путін в черговий раз порушив український кордон і приїхав в окупованих Крим. Він відкрив залізничний рух по мосту через Керченську протоку, який з'єднує територію РФ з незаконно анексованим українським Кримом.

На сторінці представництва президента в АРК Facebook в понеділок, 23 грудня, йдеться про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованих Кримом.

"Представництво президента України в Автономній Республіці Крим наголошує на протиправності запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та міста Севастополь, який відбувся сьогодні, 23 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що будь в'їзд або виїзд на територію анексованого Криму має відбуватися тільки за погодженням з українською стороною і через КПВВ на адміністративному кордоні АРК та Херсонської області.

"Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 року президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – до Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - додали в представництві президента України в АРК.

У представництві попередили, що жодні дії РФ не змінять закріплений у Конституції України та міжнародно-визнаний статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід'ємних частин території України.

Нагадаємо, 15 травня в анексованому Криму відбулося офіційне відкриття автомобільної частини моста через Керченську протоку, на яке прибув президент РФ Володимир Путін. Міст протяжністю 19 кілометрів з'єднує окупований український півострів і Краснодарський край. Вартість його будівництва склала 6,9 мільярда рублів.

У США, Канаді та Євросоюзі засудили будівництво мосту, назвавши його порушенням державного суверенітету України. Протест висловили МЗС України і президент Петро Порошенко, які нагадали про судові позови проти РФ у зв'язку з незаконним будівництвом в акваторії Азовського моря.

Будівництво мосту не принесло окупантам нічого доброго; так, 21 листопада 2018 року МінТОТ України повідомив, що міст звели на нестійких та сейсмонебезпечних ділянках, через що він потроху зміщується та незабаром може зруйнуватися. А нещодавно, 31 січня, стало відомо, що під загрозою єдиний автомобільний під'їзд до мосту - недбалі дії будівельної організації призвели до того, що автодорога до мосту опинилася у аварійному стані.



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