Тактические группы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа совершили марш на полигон Дзарцеми в Южной Осетии и приступили к проведению тактических учений по новой системе.

Новая программа подготовки батальонных тактических групп включает в себя входной, промежуточный и выходной контроль уровня профессионально-должностной подготовки офицеров и профессиональных навыков личного состава группы по всем предметам боевой подготовки. Занятия по новой модульной системе проводятся как в дневное, так и в ночное время суток. Подготовка подразделений организована на ротационной основе, пишет пресс-служба Минобороны России.

В течение трех месяцев курса боевой подготовки подразделения отработают учебно-боевые задачи: подъем по тревоге, совершение марша, выполнение боевых стрельб, вождение боевой техники, а также сдадут нормативы по предметам боевой и специальной подготовки. Главным экзаменом интенсивного курса боевой подготовки станут двусторонние тактические учения на незнакомом полигоне с этапами боевой стрельбы.

Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, принятие нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями.

В учениях задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 300 вооружения и военной техники, в их числе танки Т-72БМ, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и беспилотные летательные аппараты (БпЛА)