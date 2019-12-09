ЮВО: Российские военные в Южной Осетии приступили к занятиям по новой системе обучения
|19:45 23.12.2019
|Южная Осетия
Тактические группы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа совершили марш на полигон Дзарцеми в Южной Осетии и приступили к проведению тактических учений по новой системе.
Новая программа подготовки батальонных тактических групп включает в себя входной, промежуточный и выходной контроль уровня профессионально-должностной подготовки офицеров и профессиональных навыков личного состава группы по всем предметам боевой подготовки. Занятия по новой модульной системе проводятся как в дневное, так и в ночное время суток. Подготовка подразделений организована на ротационной основе, пишет пресс-служба Минобороны России.
В течение трех месяцев курса боевой подготовки подразделения отработают учебно-боевые задачи: подъем по тревоге, совершение марша, выполнение боевых стрельб, вождение боевой техники, а также сдадут нормативы по предметам боевой и специальной подготовки. Главным экзаменом интенсивного курса боевой подготовки станут двусторонние тактические учения на незнакомом полигоне с этапами боевой стрельбы.
Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, принятие нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями.
В учениях задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 300 вооружения и военной техники, в их числе танки Т-72БМ, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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