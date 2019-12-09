ЮВО: Гранатометчики и снайперы осваивают практический опыт современных вооруженных конфликтов
|19:30 23.12.2019
|Ростовская область
На полигоне Кадамовский в Ростовской области гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим стрельбам.
В ходе специальных занятий военнослужащие осваивают новые способы поражения бронетехники и легкобронированных машин, разработанные на основе анализа боевого опыта современных вооруженных конфликтов, пишет пресс-служба Минобороны России.
Расчеты гранатометчиков во взаимодействии со снайперами ведут огонь из гранатометов РПГ-7В по малогабаритным мишеням на удалении от 350 до 250 м.
Кроме того, снайперы соединения начали подготовку к конкурсу полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж», который будет проводиться в рамках Армейских международных игр-2020.
Снайперские пары при подготовке уделяют особое внимание задачам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» по мишеням, имитирующим боевую технику противника, на максимальных дистанциях от 1200 до 2000 м с открытым и оптическим прицелом в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.
Ранее на семи общевойсковых полигонах ЮВО стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и снайперами соединения.
Сборы продлятся до 29 декабря.
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