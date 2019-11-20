Министерство транспорта России обратилось к вице-премьеру правительства Дмитрию Козаку с просьбой включить в федеральную целевую программу развития оккупированных Крыма и Севастополя 38,8 млрд рублей на электрификацию железной дороги на полуострове.

Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил руководитель министерства Евгений Дитрих во время поездки по Керченскому мосту, пишет Крыминформ.

«У нас в Крыму три участка отдельных, которых надо синхронизировать. Сейчас мы специально, чтобы не терять время на смену локомотивов в Крыму, мы закупили новые, современные тепловозы – он хорош тем, что не выжигает контактную сеть, когда идет под ней. Но все равно, когда мы понимаем, что Крым это наша витрина, гонять тепловозы дизельные – они все равно как-то дымят, поэтому электрификацию и моста, и подходов, и участка до Джанкоя надо все равно предусматривать. Будем просить Дмитрия Николаевича Козака, чтобы поддержал и включил в ФЦП Крыма в самое ближайшее время», - рассказал Дитрих.

18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Строительство моста через Керченский пролив официально завершено.

Президент РФ Владимир Путин уже прибыл в Тамань, где принимает участие в митинге.

Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Это будет поезд Санкт-Петербург – Севастополь.