Двох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова і Рефата Алімова етапують в СІЗО міста Новочеркаськ і Таганрога відповідно.

Як пише ZN,UA, про це повідомив у Facebook адвокат Айдер Азаматов.

"Сьогодні відвідав Арсена Джеппарова в СІЗО 1 (Ростовський централ), як раз встиг його побачити до його етапу, який заплановано на 12:00. Він дуже поспішав, сказав, що йому до 12:00 необхідно зібрати речі, поїсти і приготуватися до етапу, в іншому випадку у нього будуть проблеми з адміністрацією СІЗО", - написав Азаматов.

Адвокат додав, що за таких обставин він швидко опитав свого підзахисного про умови утримання, дізнався про стан здоров'я і погодив позицію майбутнього судового розгляду, під час якого розглядатимуть апеляцію на вирок кримчанину.

"З його слів, його етапують в СІЗО м. Новочеркаська. Опитав його за умовами утримання, Арсен знову скаржився на підвищений тиск, головні болі. Операцію з видалення "пилом" (жировик) на його обличчі, яку обіцяли провести 3 місяці тому, співробітники СІЗО досі не провели. Арсен повідомив про повну відсутність медичної допомоги в СІЗО та про ігнорування його прохань надати йому меддопомогу. Візуально Арсен схуд, це явно проявляється. З його слів, інший фігурант кримінальної справи щодо Ялтинської 6-ки, Рефат Алімов підлягає етапування в СІЗО-2 м. Таганрог", - додав адвокат.

Нагадаємо, Російський суд засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров – 18 років, Емір-Усеін Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.