"Патриотическим" воспитанием молодежи Ялты займутся ветераны-силовики
|18:45 23.12.2019
|Ялта
Заместитель так главы оккупационной администрации Ялты Елена Переверзева в ходе собрания Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб предложила ветеранам правоохранительных органов и спецслужб принять участие в «патриотическом воспитании» подрастающего поколения.
«В этом году у нас создано 26 юнармейских отрядов, в том числе на базе 24 школ», — сообщила она и предложила ветеранам-силовикам более плотно взаимодействовать с движением «Юнармия», пишет flot2017.
Переверзева выступила с инициативой выдвинуть от оккупационной структуры — «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» — кандидатуру в так называемый Координационный совет по патриотическому воспитанию населения при оккупационной администрации города.
Генерал-лейтенант Александр Орлов, почетный председатель так называемого крымского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» заверил городскую «власть» в желании ассоциации приносить пользу Ялте и делать «жизнь наших граждан лучше».
Руководитель «ассоциации» генерал-майор Сергей Невзоров подчеркнул, что ветераны-силовики будут работать с молодежью по программным общероссийским направлениям: программа «Щит и роза», программа по борьбе с контрафактом и программа оказания помощи детско-юношеским спортивным организациям.
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