Заместитель так главы оккупационной администрации Ялты Елена Переверзева в ходе собрания Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб предложила ветеранам правоохранительных органов и спецслужб принять участие в «патриотическом воспитании» подрастающего поколения.

«В этом году у нас создано 26 юнармейских отрядов, в том числе на базе 24 школ», — сообщила она и предложила ветеранам-силовикам более плотно взаимодействовать с движением «Юнармия», пишет flot2017.

Переверзева выступила с инициативой выдвинуть от оккупационной структуры — «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» — кандидатуру в так называемый Координационный совет по патриотическому воспитанию населения при оккупационной администрации города.

Генерал-лейтенант Александр Орлов, почетный председатель так называемого крымского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» заверил городскую «власть» в желании ассоциации приносить пользу Ялте и делать «жизнь наших граждан лучше».

Руководитель «ассоциации» генерал-майор Сергей Невзоров подчеркнул, что ветераны-силовики будут работать с молодежью по программным общероссийским направлениям: программа «Щит и роза», программа по борьбе с контрафактом и программа оказания помощи детско-юношеским спортивным организациям.