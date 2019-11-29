В Российской Федерации закончили строительство пограничного сторожевого корабля «Расул Гамзатов».

Судно с заводским номером 511 проекта 22460 спустили на воду в Санкт-Петербурге, пишет группа Информационное сопротивление.

Компания, которая строила корабль, ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз», подписала договор с ФСБ в 2014 году. Стоимость контракта на строительство трёх кораблей проекта 22460 с заводскими номерами 509, 510 и 511 составила, по официальным российским данным, 7,58 млрд рублей.

Первый корабль по этому контракту «Бдительный» (заводской номер 509) был спущен на воду 21 апреля 2017 года и сдан 13 октября 2017 года, сообщает пользователь LiveJornal BMPD.

Второй корабль «Безупречный» (заводской номер 510) был официально заложен 24 мая 2017 года, спущен на воду 18 апреля 2018 года и сдан 10 октября 2018 года. Третий корабль с заводским номером 511 фактически находился в стапельной стадии строительства с 2017 года и был официально заложен 4 сентября 2018 года. В 2019 году он получил название «Расул Гамзатов» (в честь народного поэта Дагестана) для преемственности со списанным в 2019 году одноименным каспийским ПСКР проекта 10410. Сроком сдачи ПСКР проекта 22460 с заводским номером 511 являлся декабрь 2018 года, но он не был выдержан.

Ранее «Судостроительная фирма «Алмаз» построила восемь пограничных сторожевых кораблей проекта 22460. Головной корабль серии «Рубин» (заводской номер 501) был завершен постройкой на предприятии в 2009 году и 12 мая 2010 года принят в состав Черноморско-Азовского пограничного управления Пограничной службы ФСБ России.