Севастопольская таможня за 11 месяцев текущего года собрала в бюджет более 230 млн рублей

18:15 23.12.2019   Севастополь

За 11 месяцев 2019 года сбор в бюджет платежей, которые администрирует таможня оккупированного Севастополя, превысил 230 млн рублей. 

Об этом рассказала и.о. начальника таможни Виктория Кобец, пишет Новый Севастополь.

«За 11 месяцев 2019 года в доходную часть федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей в сумме более 230 млн рублей, выявлено 169 нарушений таможенных правил, сумма наложенных штрафов и стоимость конфискованных товаров составили 5 млн рублей. По итогам 2019 года прогнозируется выполнение всех показателей», – цитирует ее пресс-служба оккупационного ведомства.

Там отметили, что с 1 июля Севастопольская таможня работает в составе Южного таможенного управления, а с октября приобрела статус таможни фактического контроля. Реформирование ведомства направлено на снижение логистических и транспортных издержек для бизнеса, сокращение времени таможенных операций.

По состоянию на октябрь текущего года сборы в бюджет севастопольской таможней были на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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