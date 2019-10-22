Севастопольская таможня за 11 месяцев текущего года собрала в бюджет более 230 млн рублей
|18:15 23.12.2019
|Севастополь
За 11 месяцев 2019 года сбор в бюджет платежей, которые администрирует таможня оккупированного Севастополя, превысил 230 млн рублей.
Об этом рассказала и.о. начальника таможни Виктория Кобец, пишет Новый Севастополь.
«За 11 месяцев 2019 года в доходную часть федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей в сумме более 230 млн рублей, выявлено 169 нарушений таможенных правил, сумма наложенных штрафов и стоимость конфискованных товаров составили 5 млн рублей. По итогам 2019 года прогнозируется выполнение всех показателей», – цитирует ее пресс-служба оккупационного ведомства.
Там отметили, что с 1 июля Севастопольская таможня работает в составе Южного таможенного управления, а с октября приобрела статус таможни фактического контроля. Реформирование ведомства направлено на снижение логистических и транспортных издержек для бизнеса, сокращение времени таможенных операций.
По состоянию на октябрь текущего года сборы в бюджет севастопольской таможней были на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ще на цю тему:
Бюджет Крыма за 11 месяцев исполнен с профицитом более 1,3 млрд руб
Оккупанты заявляют, что туризм и АПК выведут Крым к 2025 году на самофинансирование
Годовая инфляция снизилась во всех регионах ЮФО, кроме оккупированных Крыма и Севастополя
В оккупированном Крыму утвердили трехлетний бюджет в первом чтении
Россия сократила Крыму объем субсидий для многодетных семей
Поступления в бюджеты Крыма от физлиц больше чем втрое привысили поступления от предприятий
Оккупационные власти Крыма и их кремлевские хозяева не сошлись во взглядах на освоение средств, выделенных для ремонта дорог
Оккупированному Севастополю подготовили дефицитный бюджет