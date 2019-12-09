Фрегат "Адмирал Макаров" возвращается из Средиземного моря в Севастополь.

"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" осуществляет прохождение черноморских проливов "Дарданеллы" и "Босфор". Корабль возвращается в главную базу ЧФ город-герой Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота", - сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Корабль во время нахождения в Средиземноморье принял участие в ряде учений с Военно-морскими силами средиземноморских государств, в том числе Алжира и Сирии.



"Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" в Севастополь ожидается в третьей декаде декабря", - отметили в пресс-службе.



Накануне в Средиземное море вошел фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен".



Оба фрегата относятся к проекту 11356. Фрегаты данного проекта имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.



В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.



Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.



Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.



В январе 2017 года источник сообщил изданию, что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.