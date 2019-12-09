Українські рибалки скоротили вилов в Азовському морі на 38%

17:15 23.12.2019   Крым

У січні-листопаді цього року проти аналогічного періоду 2018 року вилов водних біоресурсів, у тому числі риби, в Азовському морі скоротився на 38% - до 10 007 тонн, у Чорному морі - збільшився на 67%, до 13 891 тонни. 

Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Так, за 11 місяців 2019 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів становив понад 41,1 тис тонн.

У розрізі водойм видобуто:

Чорне море – 13 891 тонну (+67% до показників січня-листопада 2018 року);
Азовське море – 10 007 тонн (-38%);
Причорноморські лимани – 70 тонн (-85%);
річка Дунай – 552 тонни (+124%);
пониззя річки Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 1 879 тонн (+24%);
Дніпровсько-Бузька естуарна система – 2 580 тонн (-7%);
водосховища річки Дніпро – 11 986 тонн (+1,6%), а саме: Київське водосховище – 1 202 тонни, Канівське – 770 тонн, Кременчуцьке – 4 591 тонну, Кам’янське – 2 207 тонн, Дніпровське – 933 тонни, Каховське – 2 281 тонну;
інші водойми – 204 тонни (+7,7%).

Нагадаємо, Україна узгодила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі у 2020 році. Перед цим комітет ВР рекомендував відкласти перемовини з РФ щодо рибальства в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, міністр оборони України Загороднюк зазначав, що Росія блокує значні ділянки акваторії Чорного та Азовського морів, "розпочинає навчання, які насправді не проводяться, для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судоходству".



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