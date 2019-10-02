У грецькому місті Салоніки підпалили автомобіль, який належить турецькому дипломату.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Траспортний засіб, який ймовірно належить турецькому дипломату, був підпалений у Салоніках у понеділок вранці”, - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, автомобіль стояв припаркований в районі Анон Полі, коли невідомі особи облили задні колеса автомобіля запальною сумішшю.

Пожежники, які незадовго прибули до місця інциденту, змогли загасити полум'я, яке вже змогло частково зруйнувати задню частину авто.

Нині поліція почала розслідування, аби встановити всі обставини інциденту.