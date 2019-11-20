Трасса смерти: Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП в Белогорском районе Крыма

16:30 23.12.2019   Крым

Два дорожно-транспортных происшествия с опрокидыванием автомобилей произошло в минувшие сутки в Белогорском районе Крыма. 

В результате аварий один человек погиб и трое пострадали, сообщила сегодня пресс-служба МЧС РФ по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

«В районе села Крымская Роза водитель легкового автомобиля Lada Kalina не справился с управлением автомобиля, выехал на обочину и допустил его опрокидывание. По прибытии спасатели выяснили, что в результате ДТП есть один пострадавший, также один человек получил травмы несовместимые с жизнью», - рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Он добавил, что пострадавшего спасатели транспортировали в автомобиль «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации. Кроме того, с помощью лебедки и такелажного оборудования сотрудники МЧС провели деблокацию погибшего.

В этот же день, по информации МЧС, на 50-м км автодороги Нижнегорский - Симферополь в районе села Белая Скала водитель автомобиля «ВАЗ-21014» не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. Водитель 1980 года рождения и пассажир 1973 года рождения были транспортированы в автомобиль «скорой помощи». Впоследствии один из пострадавших от госпитализации отказался.



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