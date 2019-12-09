Адмірал Олександр Вітко та віце-адмірал Володимир Касатонов, які брали участь в анексії українського Криму та війні в Сирії, пішли на підвищення в Головний штаб Військово-морського флоту РФ.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на власні джерела у військовому відомстві, пише ZN,UA.

"Наказ про призначення високопоставлених офіцерів було підписано кілька днів тому. Зараз вони приймають справи і приступають до виконання своїх службових обов'язків", - йдеться в матеріалі.

Адмірал Вітко призначений начальником Головного штабу ВМФ Росії, його заступником – віце-адмірал Касатонов.

Російська агресія в Україні та Сирії: У 2014 році Вітко командував Чорноморським флотом РФ і брав безпосередню участь в окупації півострова. В Україні "бойовий офіцер" підозрюється в злочинах проти суверенітету і територіальної цілісності нашої країни, судом надано дозвіл на його арешт.

"Навесні 2014 року, коли адмірал Вітко обіймав посаду командувача Чорноморським флотом, кораблі та частини забезпечення ВМС України спустили прапори без жодного пострілу", - пише росЗМІ.

Олександр Вітко та Володимир Касатонов також брали участь у "сирійській операції" РФ. Адмірал Вітко був серед організаторів регулярних поставок зброї військам диктатора Башара Асада та російського військового контингенту, що підтримує їх.

Практика доставки "спецвантажів" так званим "сирійським експресом" подібна до практики перекидання зброї в Донбас російськими "гумконвоями".

"Чорноморський флот під його керівництвом також планував бойову роботу для кораблів – як своїх, так і тих, що приходять з інших флотів, які брали участь в сирійській операції", - стверджується в матеріалі.

Нагадаємо, в квітні 2016 року Головна військова прокуратура через кур'єра голосила підозру у скоєнні тяжких злочинів проти України командувачу ЧФ Росії Олександру Вітку.

Його підозрюють в умисному вчиненні злочинних дій, спрямованих на зміну території і державних кордонів України, у період з 20 лютого по 21 березня 2014 року.

На допит, призначений на 25 квітня 2016 року, Вітко не з'явився. Незабаром Печерський районний суд Києва за клопотанням ГПУ дав дозвіл на його арешт.

Вітко брав участь в анексії Криму Росією. Фото з сайту ZN,UA