Судно "Эпрон" приняло участие в подъеме со дна Черного моря фрагментов военного самолета

16:00 23.12.2019  

Экипаж спасательного судна Черноморского флота "Эпрон" поднял фрагменты пикирующего бомбардировщика "Пе-2" времён Второй мировой войны.

Фрагменты самолёта были обнаружены на глубине 80 м на дне Черного моря в районе населённого пункта Джубга Краснодарского края, пишет sudostroenie.info.

С помощью водолазов, которые проводили остропку и контроль, со дна моря были подняты два двигателя и часть крыла. Дальнейшие работы по подъёму фюзеляжа и второго крыла продолжатся после установления благоприятной погоды, отмечается в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ.

Место проведения работ было предварительно осмотрено с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Фото: Минобороны России



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