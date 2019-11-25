Судно "Эпрон" приняло участие в подъеме со дна Черного моря фрагментов военного самолета
|16:00 23.12.2019
Экипаж спасательного судна Черноморского флота "Эпрон" поднял фрагменты пикирующего бомбардировщика "Пе-2" времён Второй мировой войны.
Фрагменты самолёта были обнаружены на глубине 80 м на дне Черного моря в районе населённого пункта Джубга Краснодарского края, пишет sudostroenie.info.
С помощью водолазов, которые проводили остропку и контроль, со дна моря были подняты два двигателя и часть крыла. Дальнейшие работы по подъёму фюзеляжа и второго крыла продолжатся после установления благоприятной погоды, отмечается в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ.
Место проведения работ было предварительно осмотрено с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Фото: Минобороны России
Ще на цю тему:
14:15 29.11.2019
Корабли Черноморского флота в 2019 году совершили более 50 заходов в порты иностранных государств
Корабли Черноморского флота в 2019 году совершили более 50 заходов в порты иностранных государств
14:30 25.11.2019
Экипаж гидрографического судна ЧФ «Донузлав» возвращается в Севастополь из дальнего похода
Экипаж гидрографического судна ЧФ «Донузлав» возвращается в Севастополь из дальнего похода
16:15 04.11.2019
Російські військові кораблі пройшли через Босфор у Чорне море
Російські військові кораблі пройшли через Босфор у Чорне море
14:00 22.10.2019
Корабль ЧФ «Василий Быков» возвращается в Севастополь
Корабль ЧФ «Василий Быков» возвращается в Севастополь
21:50 26.09.2019
Построенный для ЧФ тральщик "Владимир Емельянов" приступил к заводским ходовым испытаниям
Построенный для ЧФ тральщик "Владимир Емельянов" приступил к заводским ходовым испытаниям
08:40 13.08.2019
Патрульный корабль «Василий Быков» возвращается в Черное море после участия в военно-морском параде
Патрульный корабль «Василий Быков» возвращается в Черное море после участия в военно-морском параде