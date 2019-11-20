Севастопольский вокзал "обезопасили" перед встречей первого поезда
|15:45 23.12.2019
|Севастополь
На вокзале оккупированного Севастополя установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра для удобства пассажиров, заменили пожарную сигнализацию, а также провели ремонт помещений и фасада здания.
Об этом со ссылкой на начальника вокзала Елену Альзобу сообщает ForPost.
«Определены зоны: перевозочный сектор, зона свободного доступа, и проведено ограждение территорий. Учитывая, что пассажиров станет больше, мы, чтобы не создавать давку, вынесли пункт досмотра, который ранее находился в холле вокзала, в отдельный павильон, где оборудованы три входа в том числе один для маломобильных групп населения», – цитирует агентство начальника вокзала.
Альзоба уточнила, что из-за заборов на вокзале сменилась система навигации, так как «логистика перемещения пассажиров сильно изменилась». Начальник вокзала добавила, что к приему поездов обновили здания вокзала и благоустроили прилегающую территорию.
«Кроме того, у нас проведена сеть беспроводного интернета, которой смогут пользоваться пассажиры», – уточнила Альзоба.
По ее словам, также пришлось расширить штат: нанять несколько билетных кассиров, уборщиков и диктора. Теперь на вокзале работает 38 человек. «Наш коллектив очень дружный, любит свою работу и своей энергетикой создает атмосферу вокзала», – подчеркнула собеседница.
Напомним, в августе этого года севастопольский вокзал посетил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он высоко оценил выполненные работы: вокзал «выглядит на твёрдую пятёрку», а не так как было.
В октябре этого года территорию вокзала обнесли металлическим забором, который шокировал горожан. Ранее такой же забор появился и на расположенном рядом севастопольском автовокзале.
Напомним, первый поезд 007а под названием «Таврия» прибудет в Севастополь 25 декабря.
Ще на цю тему:
Трасса смерти: Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП в Белогорском районе Крыма
Крым и Северная Осетия попросят Минтранс увеличить число авиарейсов между регионами
В Крыму обещают запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию
Денег нет: Севастопольским перевозчикам не компенсируют средства на перевозку льготников
У РФ анонсували запуск вантажних поїздів по Керченському мосту
Оккупанты готовят 5 тыс.тонн зерна к отправке в Сирию
Тройное ДТП на «Тавриде»: один человек погиб