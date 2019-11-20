На вокзале оккупированного Севастополя установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра для удобства пассажиров, заменили пожарную сигнализацию, а также провели ремонт помещений и фасада здания.

Об этом со ссылкой на начальника вокзала Елену Альзобу сообщает ForPost.

«Определены зоны: перевозочный сектор, зона свободного доступа, и проведено ограждение территорий. Учитывая, что пассажиров станет больше, мы, чтобы не создавать давку, вынесли пункт досмотра, который ранее находился в холле вокзала, в отдельный павильон, где оборудованы три входа в том числе один для маломобильных групп населения», – цитирует агентство начальника вокзала.

Альзоба уточнила, что из-за заборов на вокзале сменилась система навигации, так как «логистика перемещения пассажиров сильно изменилась». Начальник вокзала добавила, что к приему поездов обновили здания вокзала и благоустроили прилегающую территорию.

«Кроме того, у нас проведена сеть беспроводного интернета, которой смогут пользоваться пассажиры», – уточнила Альзоба.

По ее словам, также пришлось расширить штат: нанять несколько билетных кассиров, уборщиков и диктора. Теперь на вокзале работает 38 человек. «Наш коллектив очень дружный, любит свою работу и своей энергетикой создает атмосферу вокзала», – подчеркнула собеседница.

Напомним, в августе этого года севастопольский вокзал посетил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он высоко оценил выполненные работы: вокзал «выглядит на твёрдую пятёрку», а не так как было.

В октябре этого года территорию вокзала обнесли металлическим забором, который шокировал горожан. Ранее такой же забор появился и на расположенном рядом севастопольском автовокзале.

Напомним, первый поезд 007а под названием «Таврия» прибудет в Севастополь 25 декабря.