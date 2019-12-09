Государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" завершены, корабль будет передан флоту на этой неделе.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает Интерфакс.



"Экипаж новейшего малого ракетного корабля Черноморского флота "Ингушетия" успешно завершил государственные испытания", - говорится в сообщении.



"Моряки выполнили стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям и испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса", - сообщает флот.



Отмечается, что в процессе испытаний недостатков в работе вооружения корабля выявлено не было.



"Также была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что передача МРК "Ингушетия" Черноморскому флоту запланирована на 26-27 декабря. Торжественные мероприятия пройдут в Севастополе.



"Ингушетия" - многоцелевой корабль класса "река-море", оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Спроектирован специально для ВМФ России с учетом возможности применения в акватории Каспийского и Черного морей.



МРК "Ингушетия" построен для ЧФ. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".



"Корабли данного проекта оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Практическое боевое применение МРК из акваторий Каспийского и Средиземного морей по объектам террористов на территории САР показало их эффективность и широкие боевые возможности при действии в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.