На Черноморском флоте завершены госиспытания нового корабля с "Калибрами"
|15:30 23.12.2019
|Крым
Государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" завершены, корабль будет передан флоту на этой неделе.
Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает Интерфакс.
"Экипаж новейшего малого ракетного корабля Черноморского флота "Ингушетия" успешно завершил государственные испытания", - говорится в сообщении.
"Моряки выполнили стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям и испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса", - сообщает флот.
Отмечается, что в процессе испытаний недостатков в работе вооружения корабля выявлено не было.
"Также была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что передача МРК "Ингушетия" Черноморскому флоту запланирована на 26-27 декабря. Торжественные мероприятия пройдут в Севастополе.
"Ингушетия" - многоцелевой корабль класса "река-море", оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Спроектирован специально для ВМФ России с учетом возможности применения в акватории Каспийского и Черного морей.
МРК "Ингушетия" построен для ЧФ. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".
"Корабли данного проекта оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Практическое боевое применение МРК из акваторий Каспийского и Средиземного морей по объектам террористов на территории САР показало их эффективность и широкие боевые возможности при действии в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.
Ще на цю тему:
Фрегат Черноморского флота отправился в Средиземное море
Корабли Черноморского флота оккупантов сдали первую курсовую задачу
На "Адмирале Кузнецове" погиб офицер из Севастополя
Оккупанты провели учения по подготовке корабля к бою и походу