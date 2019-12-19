ВМС України випробували нову командно-штабну машину від одеських зброярів / Фото

15:15 23.12.2019   Украина

ТОВ «Телекарт-Прилад», що входить до складу «Ліги оборонних підприємств України», планує в наступному році запустити серійне виробництво нових КШМ на базі БТР-70 на потребу Збройних сил України.

Зокрема, 19 грудня цього року відбулися чергові польові випробування командно-штабної машини на базі БТР-70, що була розроблена та виготовлена фахівцями ТОВ «Телекарт-Прилад» для ВМС України, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

В ході випробувань були протестовані ходові якості машин, якість монтажу обладнання та його працездатності. Машини пройшли близько 120 км шляху.

Потім на базі військової частини було проведено розгортання обладнання машин.

Були підняті антени, встановлений та підключений дизель-генератор, змонтована система заземлення, перевірені засоби зв’язку. Процес розгортання КШМ так само послужив наочним посібником для навчання військовослужбовців частини зв’язку основам експлуатації цих машин.

Після успішного проходження всіх випробувань підприємством заплановано запуск серійного виробництва цих КШМ для ЗСУ.


Фото: ТОВ «Телекарт-Прилад»



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