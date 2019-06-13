На верфі “Нібулона” готують чергове поповнення власного флоту / Фото

15:00 23.12.2019   Украина

У Миколаєві на суднобудівній верфі «НІБУЛОН» завершено формування корпусу першого портового буксира штовхача-кантувальника проєкту Т410. 

Також стартували підготовчі роботи для зведення останнього із серії несамохідного судна-майданчика проєкту В1500, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

На стапельному майданчику після стикування носової та кормової частин буксиру було успішно проведено випробування усіх відсіків на герметичність. Усередині судна ведуться роботи з монтажу трубопроводів, електрослюсарного та іншого насичення. Також на майданчику закінчують роботи з виготовлення ходової рубки.

Що стосується другого буксиру того ж проєкту, то на верфі вже закінчено виготовлення носової половини судна та почали підготовчі роботи зі стикування його із кормовою половиною на передстапельному майданчику. Наразі активно ведуться роботи з очищення та ґрунтування обох частин судна. У складально-зварювальній дільниці спеціалісти закінчують виготовлення ходової рубки/

Фото: НПП



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