Усіх утримуваних РФ українців треба об'єднати в "групу в'язнів Кремля" і не припиняти роботу щодо їхнього звільнення, - Сенцов
|14:30 23.12.2019
|Крым
У неділю, 22 грудня, відбулася зустріч звільнених з російського полону українців.
Про це написав Олег Сенцов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулась корисна зустріч з колишніми політв'язнями, родинами тих, хто ще за ґратами, активістами та держслужбовцями. Подяка Ігору Котельянцу за те, що зібрав нас усіх у Ветеран Хабі. Підтримую його пропозицію громадської стратегії "До останнього" стосовно наших полонених, які досі перебувають у руках ворога. Нам треба говорити про них усіх, об’єднавши в єдину групу в’язнів Кремля: і військових, і політв’язнів, і активістів, і кримських татар.
І поки останній з цього списку не опиниться на свободі, не припиняти роботу щодо їхнього звільнення. Сьогодні познайомився з багатьма новими людьми та почув про їхні проблеми.
Як ніхто не хоче повернути Костенку захоплену квартиру його зниклого батька, як сина Виговського не переводять у потрібну йому школу, а комусь не виплачують гроші підтримки від держави. Проблем багато, але головна у тому, що наші хлопці досі там", - написав Сенцов.
Нагадаємо, на зустрічі ТКГ в Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх, однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.
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