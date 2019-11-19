Оккупированные Крым и Севастополь вошли в топ-3 регионов России с наиболее низким уровнем закредитованности населения.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного РИА Новости. Менее 14% крымчан берут кредиты, пишет РИА Новости.

В Севастополе уровень закредитованности экономически активного населения составляет почти 16%.

В среднем, на одного крымчанина приходится почти 46 тыс рублей долга перед финансовыми организациями, в Севастополе – более 44 тыс рублей, пишет издание.

Эксперты отмечают: такие показатели свидетельствуют, что в регионах отсутствуют крупные российские банки, а местные организации не могут в полном объеме удовлетворит спрос населения.

Вместе с тем, первое место занимает Ингушетия, где кредиты берет менее 10% жителей. Также в пятерку наименее закредитованных регионов попали Дагестан и Чечня.

Больше всего в РФ задолжали жители Калмыкии, а также Тывы, Курганской области, Чувашии и Оренбургской области.