Из-за отсутствия крупных банков жители Крыма - самые "незакредитованные" в России
|14:00 23.12.2019
|Крым
Оккупированные Крым и Севастополь вошли в топ-3 регионов России с наиболее низким уровнем закредитованности населения.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного РИА Новости. Менее 14% крымчан берут кредиты, пишет РИА Новости.
В Севастополе уровень закредитованности экономически активного населения составляет почти 16%.
В среднем, на одного крымчанина приходится почти 46 тыс рублей долга перед финансовыми организациями, в Севастополе – более 44 тыс рублей, пишет издание.
Эксперты отмечают: такие показатели свидетельствуют, что в регионах отсутствуют крупные российские банки, а местные организации не могут в полном объеме удовлетворит спрос населения.
Вместе с тем, первое место занимает Ингушетия, где кредиты берет менее 10% жителей. Также в пятерку наименее закредитованных регионов попали Дагестан и Чечня.
Больше всего в РФ задолжали жители Калмыкии, а также Тывы, Курганской области, Чувашии и Оренбургской области.
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