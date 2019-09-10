Глава полиции Армянска организовал производство поддельного алкоголя

13:45 23.12.2019   Крым

Начальник  отделения МВД России по городу Армянску на севере оккупированного Крыма Игорь Домрачев задержан по подозрению в изготовлении суррогатного алкоголя.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По словам собеседника агентства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". 

За нарушение этой статьи предусматривается наказание вплоть до двух лет лишения свободы.



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