Понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини
|19:15 23.12.2019
|Турция
Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що понад 80 тисяч мігрантів з сирійського Ідлібу прямують до турецького кордону, і Анкара не має наміру з цим миритися.
Про це він заявив на заході в палаці Долмабахче в Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"У такому разі Туреччина не буде поодинці нести тягар цієї міграції", - сказав Ердоган.
За його словами, Туреччина разом з Росією докладає всіх зусиль, щоб покласти край атакам в Ідлібі. У зв'язку з цим, Анкара направить до Москви делегацію для обговорення ситуації.
"Ми визначимо кроки, які ми зробимо за результатами (переговорів)", - додав турецький лідер.
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