Швейцарська компанія Allseas відвела всі судна з району прокладки "Північного потоку-2"

13:30 23.12.2019   Россия

Швейцарська компанія Allseas, яка займалася укладанням труб для трубопроводу "Північний потік - 2" і раніше заявила про припинення робіт, відвела всі судна з району будівництва в Балтійському морі. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Представник Allseas відмовився від коментарів на тему, на який час може затягнутися реалізація проекту.

Нагадаємо, офіційний представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Швейцарії Тілман Ренц заявив, що його країна дотримується "критичної позиції по відношенню до санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити".

Таким чином він прокоментував нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", які торкнулися в тому числі і швейцарської компанії Allseas, що займалася укладанням труб на дні Балтійського моря для Nord Stream 2.



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