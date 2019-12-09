Первый и пока единственный на территории аннексированного Крымского полуострова производитель масла из подсолнечника начнет с 2020 года поставки в Сирию подсолнечного масла и брикетов из лузги.

Об этом гендиректор управляющей компании "Пищевой производственный парк "Крымское золото" Владислав Мартьянов сообщил ТАСС.

"Со следующего, 2020 года, наше предприятие начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева, выпуск которых мы впервые освоили в Крыму. Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха", - сообщил Мартьянов.

Он отметил, что предприятие готово поставлять до 50% производимой продукции.

По его словам завод начал производство подсолнечного масла осенью этого года, выпущено более 3250 тонн масла и такой же объем высокопротеинового жмыха. Поставки ведут как в торговую сеть оккупированного Крыма, так и в регионы РФ. С начала декабря на предприятии приступили к выпуску брикетов из лузги подсолнечника для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки, или 1,4 тыс тонн в год. Мощность завода - 35 тыс тонн подсолнечного масла в год.

По данным Министерства сельского хозяйства оккупированного Крым, объем производства подсолнечника в регионе в 2018 году составил 53 тыс тонн, в 2019 - 96 тыс тонн.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля, оккупированный Россией Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Он предусматривает создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ.